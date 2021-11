Vaccination de rappel - Feu vert de l’OFSP pour la 3e dose pour tous avec Pfizer et Moderna

Les plus âgés en premier

Dans la foulée de l’autorisation par Swissmedic, l’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations ont décidé de recommander officiellement à l’ensemble de la population de recevoir cette 3e dose. L’OFSP indique que, à ce jour, plus de 350’000 personnes de plus de 65 ans ont l’ont reçue. «Ces personnes doivent continuer de bénéficier d’un accès prioritaire à la vaccination de rappel», exhorte la Confédération.

Car il existe une différence de motivation entre les 65 ans et plus et le reste de la population. Chez les personnes plus âgées, la protection contre les formes graves de la maladie diminue avec le temps. La dose de rappel permet de renforcer les défenses.