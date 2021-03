Éthiopie : Feu vert de l’ONU pour une enquête conjointe au Tigré

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a répondu lundi de manière positive à la demande de la Commission pour les droits de l’homme éthiopienne (EHRC) pour une enquête conjointe sur la situation au Tigré.

Des résidents du Tigré ont dénoncé auprès des organisations de défense des droits de l’homme et des journalistes, des massacres et des violences sexuelles à grande échelle contre des civils perpétrés par les forces de sécurité dans la région. Des organisations humanitaires ont également affirmé que le système de santé au Tigré a été sérieusement affecté par le conflit et mis en garde contre le risque d’une famine à grande échelle.