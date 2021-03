Ce vaccin, produit par Janssen-Cilag, filiale du groupe Johnson & Johnson, est autorisé en Suisse pour les personnes de 18 ans et plus. Les données d’études soumises montrent qu’une efficacité comprise entre 64,2% (chez les 18 à 64 ans) et 82,4% (chez les 65 ans et plus) a été constatée 14 jours après la vaccination dans tous les groupes d’âge étudiés. Cette vaccination permet de prévenir (à près de 85%) les formes graves et critiques du Covid-19. De plus, il a été prouvé qu’il agit bien en présence des mutations dominantes au Brésil et en Afrique du Sud.