Parlement français – Feu vert définitif pour le projet de loi sur le pass vaccinal

Coronavirus : Feu vert définitif du Parlement français pour le projet de loi sur le pass vaccinal

Le texte, qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, a été validé par les députés dimanche, par 215 voix contre 58, et 7 abstentions.

Le Parlement français a adopté définitivement dimanche, par un dernier vote des députés, le projet de loi instaurant le pass vaccinal , que le gouvernement veut mettre en oeuvre au plus vite face au regain de l’épidémie de Covid-19.

Justifier d’un statut vaccinal

Le texte a été adopté par 215 voix contre 58, et 7 abstentions. Les parlementaires socialistes ont prévu de saisir le Conseil constitutionnel pour garantir le respect des «libertés fondamentales», ce qui va repousser de quelques jours la promulgation du projet de loi.

Il faudra alors pouvoir justifier d’un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.