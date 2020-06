Conseil des États

Feu vert des sénateurs à l’appli SwissCovid

Le Conseil des États a accepté l’usage par la population de l’application qui permet de tracer les contacts de personnes infectées par le coronavirus. Il a toutefois posé deux conditions.

Facultatif

Décentralisé

Toutefois, certains éléments sont centralisés. Ainsi, l’examen des données est réalisé par Amazon Allemagne et la technologie Bluetooth est mise à disposition par Google et Apple. Mais, a souligné Paul Rechsteiner, le préposé à la protection des données a assuré que la protection des données et des accès était assurée.