Golf : Feu vert du British Open pour les joueurs de la Ligue dissidente LIV

Les joueurs de la Ligue dissidente LIV Golf seront autorisés à participer au 150e British Open, ont annoncé mardi les organisateurs du tournoi du Grand Chelem qui se déroulera du 14 au 17 juillet.

«Les joueurs (directement qualifiés) ou ceux qui ont gagné leur place via les qualifications pour le 150e Open en conformité avec ses règles d’inscription seront autorisés à prendre part au tournois à St Andrews», a-t-il ajouté. «Nous nous concentrons sur le fait d’organiser un tournoi de niveau mondial en juillet pour faire honneur à cette évènement vraiment historique pour le golf», a encore conclu le dirigeant.

Contre-offensive de la PGA

Mais selon plusieurs médias, la PGA préparerait une contre-offensive pour essayer de reconquérir les golfeurs passés chez le rival, et non des moindres, puisqu’on y compte Phil Mickelson, Brooks Koepka, Dustin Johnson et Bryson DeChambeau.