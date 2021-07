Fiscalité : Feu vert du G20 à un impôt mondial ciblant les multinationales

À Venise, les ministres des finances du G20 se sont mis d’accord pour instaurer une taxation internationale des multinationales à hauteur d’au moins 15%.

Les grands argentiers du G20 ont «approuvé» samedi l’accord «historique sur une architecture fiscale internationale plus stable et plus équitable», qui instaure un impôt mondial d'«au moins 15%» sur les bénéfices des multinationales.