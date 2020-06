Fribourg

Feu vert du Grand Conseil à la réforme des retraites

La réforme de la caisse de pension cantonale a été acceptée. Les inquiétudes de la gauche n'ont pas entravé un projet jugé équilibré par la droite. Le peuple aura le dernier mot.

La modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) a recueilli vendredi 93 voix, contre 7 et 6 abstentions. Après le débat d'entrée en matière de deux heures mercredi, l'examen de détail est apparu moins disputé qu'envisagé, malgré la vive opposition du Syndicat des services publics (SSP).

Le projet ficelé par le conseiller d'Etat Georges Godel, qui prévoit le passage de la primauté des prestations à celle des cotisations, a finalement suscité un très large consensus. PDC, PLR et UDC ont tous souligné l'urgence de la réforme pour remplir les exigences fédérales et garantir l'avenir des pensions.

La gauche, avec le PS, les Verts et les chrétiens-sociaux, a insisté sur l'impératif de maintenir l'attrait de la fonction publique. Elle a déposé plusieurs amendements pour réduire l'impact des pertes de rente, des tentatives qui n'ont pas convaincu une droite largement majoritaire au Grand Conseil.

Quatre ans

Le sujet est «éminemment émotionnel» pour les assurés, financier pour le contribuable et très technique, avait résumé mercredi le député PLR Claude Brodard, rapporteur d'une commission qui a soutenu le projet à l'unanimité. Parmi les retouches, figure l'intégration d'un membre du gouvernement et du SSP dans le comité de la CPPEF.

Selon Georges Godel, la réforme s'impose pour des motifs structurels, en particulier démographiques, décrits comme implacables. Le passage à la primauté des cotisations est inévitable, a répété le magistrat PDC. Les personnes les plus proches de l'âge de la retraite seront les plus touchées.

Baisse des rentes

L'assainissement de la CPPEF, avec ses 21'000 assurés actifs, occupe le devant de la scène politique depuis deux ans. Il a suscité l'opposition de la Fédération du personnel du service public (FEDE) et du SSP, avec notamment une manifestation réunissant 4000 personnes en février 2019.

Depuis novembre, et le ralliement de la FEDE, le SSP est le dernier à s'opposer à la révision, via encore une journée d'actions et de grève début mars, juste avant la crise du Covid-19. Le changement de régime est presque devenu la règle. Il implique un transfert des risques liés à la performance des placements vers les assurés.