Diplomatie post-Brexit : Feu vert du Parlement à l’accord entre Berne et Londres

Les ressortissants suisses seront traités à égalité au Royaume-Uni et vice versa après le Brexit, en vertu d’un traité approuvé par mardi par le Conseil des Etats.

Le Brexit n’affectera pas les droits acquis par les ressortissants suisses et britanniques. Après le Conseil national et sans opposition, le Conseil des Etats a accepté mardi à son tour l’accord entre Berne et Londres. Quelque 34'500 ressortissants suisses vivent au Royaume-Uni et la Suisse recense quelque 43'000 Britanniques.