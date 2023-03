Vaud: Feu vert et gros sous pour la réforme de l’école numérique

Il ne s’agit pas uniquement d’équiper les écoliers de matériel numérique, mais aussi et surtout de former les enseignants à leur utilisation.

Ça y est, la réforme est en marche. Le Grand conseil vaudois a voté mardi deux crédits pour un montant total de 48 millions qui seront alloués au déploiement de l’école numérique dans le canton. Et cela jusqu’en 2027. La Commission des finances en a validé un autre, de 46 millions de francs, pour l’achat de matériel informatique. Wi-Fi partout dans les écoles, tablettes pour les élèves ou encore tableaux interactifs et connectés feront partie de l’équipement de base de toutes les écoles vaudoises. La réforme passera également par la formation des enseignants, au travers de 6 jours de cours pour un montant de 36 millions du paquet de 48 débloqués mardi. Au programme, la prise en main des tablettes, suivie de cours plus généraux sur le numérique et ses enjeux actuels, relate le quotidien «24 heures» lundi.