Santé: Feu vert européen au vaccin de GSK contre la bronchiolite

Le géant pharmaceutique GSK a reçu le feu vert de la Commission européenne à la mise en vente de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de bronchiolites et pneumonies qui causent des dizaines de milliers de morts par an. L’autorisation est donnée pour les personnes âgées de plus de 60 ans, précise le laboratoire britannique, dans son communiqué, mercredi.

Plus de 270’000 hospitalisations

Le virus génère «plus de 270’000 hospitalisations et environ 20’000 décès lors d’hospitalisations» chez les personnes âgées en Europe chaque année, précise GSK. Selon les autorités sanitaires américaines, le virus entraîne par ailleurs le décès d’entre 6000 et 10’000 personnes de 65 ans et plus aux Etats-Unis chaque année, et entre 60’000 à 160’000 hospitalisations.