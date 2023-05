Genève: Feu vert fédéral pour la vente pilote de weed

Le projet pilote de vente réglementée de cannabis vient de franchir une étape au bout du lac. L’association ChanGE, qui chapeaute l’essai, a indiqué mercredi avoir reçu l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique. Un feu vert qui «valorise une préparation minutieuse effectuée par les différents partenaires», soit le Canton, la commune de Vernier où sera installé le point de vente, l’association Carrefour Addictions, ainsi que les autres membres de ChanGE. L’évaluation scientifique du projet sera menée par le Service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève et le département de sociologie de l’Université.

La date d’ouverture du local de vente, dénommé La Cannabinothèque, est conditionnée au démarrage de la production de cannabis et à son temps de maturation. Elle doit encore être précisée, tout comme la date à partir de laquelle les personnes qui voudraient participer à l’essai pourront se manifester. C’est à ce moment-là que seront communiquées les conditions requises, ainsi que la marche à suivre.

Mille participants



Le test sera mené durant trois ans avec quelque 1000 participants. Ceux-ci pourront obtenir au maximum 10 grammes de THC par mois, à raison de 3 grammes par dose. De l’herbe, du cannabis sous forme de vapote et de la résine devraient être proposés, mais pas de produits sous forme alimentaire tels que des «space cookies», avait indiqué l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, présidente de l’association ChanGE. Le budget est estimé à 850’000 francs. Des projets similaires sont également menés à Bâle, Berne et Zurich. A Lausanne, l’association Cann-L a reçu l’autorisation fin mars et devrait démarrer l’essai à l’automne.