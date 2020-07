Suisse

Feu vert pour faire payer un parking aux motos

Dès l’an prochain, la Confédération autorise les villes et les communes à percevoir des taxes pour le stationnement des deux-roues motorisés. Outre les motos et les scooters sont concernés les vélos électriques rapides (plaque jaune).

De plus en plus de villes sont confrontées au manque de place de stationnements en général. Et avec le boom des deux roues, dont la Suisse compte plus d’un million d’immatriculation, le problème devient toujours plus criant.