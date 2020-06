Suisse

Feu vert pour l’application de traçage de contacts

Le Parlement a donné son aval à l’appli SwissCovid. Le National a approuvé lundi la base légale de sa mise en œuvre.

Facultatif

Test gratuit

Ces personnes doivent pouvoir se faire tester gratuitement, ont tacitement approuvé les députés. Le ministre de la Santé reconnaît qu’il manque de clarté dans le financement des tests et qu’il faut lever les incitatifs négatifs.

Décentralisé

Toutefois, certains éléments secondaires sont centralisés. Ainsi, l’examen des données est réalisé par Amazon Allemagne et la technologie Bluetooth est mise à disposition par Google et Apple. Le préposé à la protection des données a assuré que la protection des données et des accès était assurée, a rappelé M. Roduit.