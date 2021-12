France voisine : Feu vert pour l’autoroute Thonon-Machilly

Les recours de diverses autorités genevoises, associations et écologistes français contre le nouveau tronçon censé désenclaver le Chablais ont été balayés par le Conseil d’État français.

Le projet d’autoroute entre Thonon et Machilly (F) peut rouler. La plus haute juridiction administrative française, le Conseil d’ É tat, a rejeté les recours émis contre ce tronçon de 16,5 kilomètres, relate la «Tribune de Genève» . La Ville de Genève et celle de Carouge, le parti français Europe Ecologie et des associations s’y étaient opposés, notamment pour des raisons écologiques.