Football

Le football allemand de retour le 15 mai

Les championnats de première et de deuxième division vont reprendre. Un choc Dortmund-Schalke d'entrée.

«Nous sommes heureux, c'est un signal important et formidable pour la Bundesliga», s'est réjouit le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge sur Sky: «Il est important que la saison se décide sur le terrain, et non sur tapis vert» comme en France par exemple, a-t-il insisté, alors que son club est actuellement leader avec 4 points d'avance sur Dortmund, à neuf journées de la fin, et peut viser un 8e titre consécutif.