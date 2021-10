CFF – Feu vert pour le nouveau tunnel de Gléresse

L’ex-régie fédérale a reçu l’autorisation pour le doublement de la voie entre Chavannes (VD) et Douanne (BE), impliquant la construction d’un tunnel de 2km de long.

Actuellement, le tronçon entre Chavannes (BE) et Douanne (BE) est le dernier de la ligne ferroviaire du pied du Jura à être aménagé en voie unique. Concrètement, cela signifie que les trains ne peuvent pas s’y croiser. Raison pour laquelle les CFF ont lancé en 2019 un projet pour désengorger le secteur et construire une deuxième voie entre les deux localités, tout comme un nouveau tunnel, celui de Gléresse.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’ex-régie fédérale annoncé qu’elle avait obtenu la décision d’approbation des plans pour le projet en question. Le nouvel tunnel de plus de 2 km de long permettra d’accroître les capacités ferroviaires et de protéger les riverains contre le bruit. Les travaux vont démarrer le 18 octobre 2021 et devraient se terminer en décembre 2026.

Un projet à 431 millions de francs