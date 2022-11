Canton de Fribourg : Feu vert pour le projet de télésiège au Moléson

Pro Natura et le WWF ont levé leur opposition au projet de construction d’une nouvelle remontée mécanique. Les deux ONG ont signé une convention avec les exploitants gruyériens et les autorités cantonales.

La mise à disposition de surfaces destinées aux mesures de compensation par la commune de Gruyères a grandement contribué à la signature de cette convention par les deux ONG environnementales, le 14 novembre dernier. Dès lors, la réalisation du télésiège des Joux, d’une piste de ski et de trois pistes VTT reste possible pour 2023.

La zone de tranquillité va plus que doubler, passant de 15 à 37 hectares par rapport au projet mis à l’enquête. L’établissement de cette zone vise particulièrement à limiter les dérangements sur la bécasse des bois, une espèce menacée sensible et présente en nombre dans la Vallée de la Trême. La planification du chantier sera adaptée aux périodes de nidification. Ainsi, les travaux en forêt ne débuteront pas avant le 1er juillet 2023 et l’aménagement des pistes VTT en forêt se fera toujours entre août et novembre.