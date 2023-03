Lausanne: Feu vert pour le projet de vente régulée de cannabis

Il sera bientôt possible d’acheter légalement du cannabis à Lausanne. «Après la Commission cantonale d’éthique, l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique marque une étape majeure pour notre projet», se réjouit Émilie Moeschler, conseillère municipale lausannoise en charge des sports et de la cohésion sociale. Cette décision ouvre la phase publique de l’étude. Les personnes intéressées à y participer pourront s’inscrire courant juin, trois mois avant l’ouverture du lieu de vente. Plusieurs locaux sont en cours d’évaluation.

La culture, locale et biologique, des plants de cannabis nécessaires au projet peut donc désormais débuter. La première récolte se fera dans le courant de l’été. Suivra une période de préparation des produits avant leur mise en vente d’ici à septembre. Ils seront destinés à une consommation personnelle et dans la sphère privée. Avec ce projet, la Ville veut évaluer les effets de la vente régulée de cannabis à but non lucratif sur le comportement des consommateurs ainsi que son impact sur le marché illégal. Orienté vers la protection de la santé, il cherche à mieux cerner la consommation tout en renforçant la prévention et la réduction des risques, notamment auprès des jeunes adultes.