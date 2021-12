Finlande : Feu vert pour le réacteur nucléaire franco-allemand

L’autorité finlandaise de sûreté a donné son autorisation pour démarrer en douceur l’EPR de la centrale d’Olkiluoto.

Douze ans de retard

Production régulière en juin

Deux EPR en Chine

Olkiluoto-3, qui s’ajoute à une centrale comportant deux réacteurs en opération, est le premier chantier d’un réacteur nucléaire à avoir été commandé en Europe après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Le fiasco de sa construction, lancée en 2005 et qui devait initialement être terminée en 2009, a entraîné des pertes considérables pour Areva et terni l’image de l’EPR, censé incarner la renaissance du nucléaire. Deux d’entre eux ont déjà été lancés en Chine et un autre est en construction à Flamanville, dans le nord-ouest de la France, là aussi un chantier avec des nombreux retards et problèmes.