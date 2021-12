Ski alpin – Feu vert pour les courses de Wengen

Les organisateurs de la mythique course du Lauberhorn ont reçu le feu vert vendredi: la qualité de l’enneigement est satisfaisante et devrait permettre la tenue de trois, voire quatre épreuves de Coupe du monde dans deux semaines. Dans les prochains jours, bon nombre de techniciens, accompagnés par des membres de l’armée et de la protection civile, s’affaireront sur les différents tracés. Pour l’heure, les spectateurs sont autorisés et les billets disponibles à l’achat.