Léman Express : Feu vert pour les travaux contre les nuisances sur la Seymaz

Fin des nuisances en vue pour les riverains du pont de la Seymaz. Depuis près de trois ans et les premiers essais du Léman Express, ils se plaignaient du bruit généré par le passage du RER transfrontalier sur l’ouvrage. Une pétition avec 1300 signatures avait été transmise et acceptée par le Grand Conseil. Des tests avaient été menés et avaient confirmé le problème. Les travaux d’insonorisation vont pouvoir commencer au début de l’année prochaine, indique lundi la «Tribune de Genève». Les derniers recours, au nombre de quatre, viennent d’être retirés.