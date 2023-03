Genève: Feu vert pour Uber, qui a indemnisé 627 chauffeurs 

Uber est désormais en règle. L’Etat a annoncé ce vendredi que la plateforme VTC s’était acquittée de ses obligations financières. Elle est à nouveau pleinement autorisée à exercer à Genève. Pour obtenir ce droit, la multinationale a notamment indemnisé 627 chauffeurs ayant utilisé l’application entre le 29 octobre 2019 et le 17 juin 2022. Un total de 3,8 millions de francs a été payé à cet effet. 129 employés (puisque ce versement découle de la décision du Tribunal fédéral de considérer les chauffeurs comme des salariés) ont perçu plus de 10’000 francs. Le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) constate que ce sont les chauffeurs ayant le plus roulé qui ont réclamé leur dû: ils ont parcouru 83% des kilomètres effectués durant la période concernée.