Série : Feu vert pour un 5e spin-off de «The Walking Dead»

La chaîne AMC a commandé six épisodes d’une série appelée «Isle of the Dead» dont les héros seront incarnés par Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Alors que quatre séries dérivées de «The Walking Dead» – «Fear the Walking Dead», «The Walking Dead: World Beyond», «Tales of the Walking Dead» ainsi qu’un feuilleton centré sur les personnages de Daryl et Carol – sont diffusées ou sur le point de l’être, AMC a annoncé qu’une cinquième allait voir le jour en 2023.

Intitulé «Isle of the Walking Dead», ce spin-off se déroulera dans un New York post-apocalyptique rempli de morts-vivants ayant fait de la ville «un monde d’anarchie rempli de danger, de beauté et de terreur», a indiqué la chaîne. Côté casting, on retrouvera Lauren Cohan (Maggie) et Jeffrey Dean Morgan (Negan). Quant au scénario, il a été confié à Eli Jorné, déjà à la manœuvre pour «The Walking Dead».

«Jorné a crée quelque chose d’incroyablement spécial. J’ai hâte que les fans découvrent ce qui attend Maggie et Negan», a confié Lauren Cohan, tandis que son collègue a fait part de son enthousiasme à l’idée de voir son personnage évoluer dans la Grosse Pomme, «la meilleure ville du monde», selon lui. «Le décor est incroyable, mais l’histoire qu’a préparée Eli est encore meilleure, a ajouté celui dont le fils a joué un mort-vivant. Attachez votre ceinture les gars, «Isle of the Dead» va réinventer l’univers de «The Walking Dead».»