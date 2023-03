Vernier (GE): Feu vert pour une nouvelle jonction de l’autoroute

Le Conseil fédéral mettra la main à la poche pour réaliser la nouvelle jonction autoroutière de Vernier-Sud. Il a donné son accord vendredi au projet de construction de deux bretelles sur le contournement de Genève (l’une direction Lausanne, l’autre direction France), entre le tunnel de Vernier et le pont d’Aigues-Vertes au-dessus du Rhône. Berne financera environ 90% des coûts du chantier – soit 42 millions de francs, sur un budget total de 46 millions. Prévus dès 2028, les travaux devraient être achevés trois ans plus tard.

Le Canton se réjouit

«C'est une nouvelle positive qui était attendue, relève Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures (DI). Cela clarifie l'horizon pour les projets de la région.» Le Canton souligne ainsi que le chantier de la future jonction sur l’A1 s’inscrit dans un dossier plus vaste: celui de la construction du barreau routier de Montfleury, entre l’autoroute de contournement et la grande zone industrielle de Meyrin, Satigny et Vernier (ZIMEYSAVER). Ces projets intègreront «d'importantes mesures d'accompagnement en matière d'environnement, de préservation du paysage et de protection contre le bruit», assure le DI.