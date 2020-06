Conseil des Etats

Feuille de route gouvernementale rectifiée par les élus

Tandis que certains ont critiqué le fait de pouvoir se mêler de la politique de législature décidée par le Conseil fédéral, des sénateurs ont demandé que la crise du coronavirus soit prise en compte.

Le programme du Conseil fédéral et de l'administration pour les années 2019 à 2023 se compose de trois lignes directrices. La Suisse assure durablement sa prospérité et saisit les chances qu’offre le numérique. Elle soutient la cohésion nationale et oeuvre au renforcement de la coopération internationale. Elle assure la sécurité, s’engage pour la protection du climat et agit en partenaire fiable sur le plan international.