Il a un sacré sens de l’improvisation, Pierre Niney! Invité dans l’émission des youtubeurs McFly et Carlito, dimanche 3 janvier 2021, le comédien a dû se prêter au traditionnel jeu du canular. Il a été contraint d’appeler au hasard un contact de son répertoire téléphonique et de lui proposer un faux projet.

Au téléphone avec une directrice de production, Pierre Niney a alors improvisé le pitch de «Feuille Man»: «Je jouerai un superhéros qui s’appelle Feuille Man, c’est l’histoire d’un gars qui a le poids d’une feuille et qui se jette du haut des immeubles. Le pitch est assez déjanté», a-t-il expliqué. Mais il ne s’est pas arrêté là: «Il y a aussi Verre Woman, une femme verte qui recueille des liquides, ils ont un fils qui est un tableau et une grand-mère qui est une serrure de porte», a précisé avec grand sérieux l’acteur de 31 ans, devant ses complices morts de rire.

La vidéo (à voir ci-dessus, avec le passage sur «Feuille Man» dès la vingtième minute) a déjà été vue plus de 4 millions de fois. Le délire a tellement plu aux internautes que certains se sont portés volontaires pour jouer dans le film, tandis qu’un graphiste a créé une affiche. Le nom du film fictif est même apparu sur la fiche Wikipédia de l’acteur, annoncé pour 2021!

«Bon, déjà plus de 3 millions de vues et ça prend des proportions folles… Obligé de vous demander : on fait le film «Feuille Man»?» a commenté Pierre Niney sur son compte Instagram. Affaire à suivre…