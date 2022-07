Berne : Feux d’artifice tirés de l’ambassade américaine: pas au goût de tout le monde

Afin de célébrer la fête nationale américaine, l’ambassade a tiré des feux d’artifice, vendredi. Alors que la Ville de Berne y renonce pour le 1er Août.

Vendredi soir, peu après 22 heures, le ciel nocturne de Berne s’est illuminé durant près de vingt minutes et des détonations très fortes ont retenti à plusieurs reprises. La Ville fédérale a assisté à un feu d’artifice comme elle n’en avait plus vu depuis le 1er Août 2019. À l’époque, le dernier feu d’artifice officiel de la fête nationale avait été tiré sur le Gurten. La Ville de Berne avait ensuite décidé de ne pas perpétuer cette tradition. Les raisons invoquées: l’impact sur le climat et le manque de sponsors. Un appel à idées a été lancé pour renouveler la tradition, d’autant qu’aucun tir n’est permis en vieille ville, à cause des risques d’incendie.