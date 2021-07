Genève - Feux de cave en série dans un immeuble à Florissant

«La première fois, c’était en novembre. Les câbles de l’ascenseur et la fibre optique avaient été endommagés durant des semaines. La deuxième, c’était en février. Là, ça recommence. Le pire, c’est que malgré nos demandes à la régie, il n’y a toujours rien pour bloquer l’accès aux caves, même pas une porte!» Le week-end passé, vingt sapeurs ont dû être engagés, rapporte le Service d’incendie et de secours. Aucune évacuation n’a été nécessaire, il n’y a pas eu de blessés, mais la fumée a causé d’importants dégâts dans les caves et l’allée.