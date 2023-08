Canada: Feux de forêt: évacuation de la plus grande ville du Nord

Près de 168’000 personnes ont dû être évacuées au Canada depuis le début d’une saison des feux qui bat tous les records et accable ces jours-ci les Territoires du Nord-Ouest, région nordique deux fois plus grande que la France métropolitaine qui compte actuellement 230 feux actifs.

L’armée en renfort

«Le moment le plus effrayant de ma vie»

Habitant une municipalité de quelque 2250 personnes actuellement sous ordre d’évacuation, Jordan Evoy, 28 ans, espérait quitter son domicile en voiture pour se réfugier en Alberta, province mitoyenne, mais un important feu de forêt l’a obligé lundi à rebrousser chemin et fuir par avion militaire. «Je ne pouvais rien voir devant moi (…) Il n’y avait plus de réseau, donc aucun moyen de savoir où j’étais, c’était encore plus angoissant», explique-t-il à l’AFP. Jordan Evoy craignait que les pneus de son camion ne «fondent» sous la chaleur. «L’autoroute était engloutie par les flammes, c’était le moment le plus effrayant de ma vie», a-t-il commenté.