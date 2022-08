Allemagne : Feux de forêts et explosions à Berlin

Dépôt de munitions

«Le feu s’est répandu sur une surface de 15’000 mètres carrés, d’abord sur un site de dépôt et de désamorçage de munitions et explosifs de la police, puis dans la forêt environnante», selon les pompiers. Ce dépôt, installé dans Grunewald, est chargé de procéder à des explosions contrôlées d’engins qui lui sont confiés, y compris des bombes de la Deuxième Guerre mondiale, encore légion à être enfouies dans le sous-sol berlinois. «Nous appelons les gens à ne pas pénétrer dans la forêt, il y a péril pour leur vie dans le périmètre de l’incendie», selon le porte-parole des pompiers, «nous ne savons pas encore ce qui a fait partir le feu, la police est en train d’enquêter».

Armée en soutien

Incendies en série

Il est très rare que la capitale allemande soit victime de tels incendies. Mais avec la sécheresse qui frappe toute l’Europe, elle est de plus en plus menacée en raison de l’importance de ses zones boisées, une particularité de cette métropole de 4 millions d’habitants. Berlin compte 29’000 hectares de forêt, ce qui en fait une des capitales les plus boisées au monde. Une grande partie est actuellement desséchée. Déjà, tout autour de Berlin dans la région du Brandebourg, plusieurs incendies de forêt se sont déclarés depuis le début de l’été. L’un d’eux a ravagé plus de 850 hectares. Le sud-est de l’Allemagne, à la frontière avec la République tchèque, lutte depuis plusieurs jours pour éteindre un incendie de forêt. Une grande partie du pays est en état de «sécheresse extrême» ou «exceptionnelle», notamment Berlin, selon l’institut UFZ de recherche environnementale.