Suisse romande : Feux en plein air interdits mais pas les feux d’artifice sur les lacs

«Compte tenu de la situation de sécheresse, des prévisions météorologiques et du risque d’incendie, l’État de Vaud a décidé d’interdire les feux en plein air et l’usage d’engins pyrotechniques. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu’à nouvel avis.» Dans un communiqué diffusé vendredi, l’État de Vaud a pris des mesures pour diminuer les risques d’incendie. «L’allumage de feux et l’utilisation d’engins pyrotechniques (fusées du 1er août, vésuves, pétards, feux d’artifice et autres engins assimilés), y compris pour la fête du 1er Août, sont interdits avec effet immédiat», a précisé le Bureau d’information et de communication du canton (BIC).