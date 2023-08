Feux: Face aux incendies, 30’000 personnes évacuées au Canada

«La situation est très changeante et les chiffres évoluent en permanence, mais à ce stade environ 30’000 personnes font l’objet d’un ordre d’évacuation et 36’000 supplémentaires ont été placés en alerte pour une éventuelle évacuation», a déclaré Bowinn Ma, responsable des situations d’urgence de la province de Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays.

«Nous insistons sur l’importance absolue de suivre immédiatement les ordres d’évacuation», a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse. «C’est une question de vie ou de mort pour les gens qui se trouvent dans ces propriétés, mais aussi pour les secours qui sont parfois contraints de revenir et de prier les gens de partir».

«Vous n’avez pas besoin d’être là»

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a donné de son côté des chiffres légèrement différents: 35’000 personnes faisant l’objet d’un ordre d’évacuation et 30’000 personnes supplémentaires à qui on a demandé de se préparer à évacuer en cas de besoin. «S’il vous plaît, restez en dehors de ces zones si vous n’avez pas besoin d’être là», a dit David Eby.

Les incendies touchent également le nord du Canada. «C’est la première fois que quelque chose comme cela, de cette ampleur, arrive dans la région», a expliqué samedi à l’AFP Tony Whitford, 82 ans. Lui et sa famille ont été évacués jeudi de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest cernée par les feux depuis plusieurs jours, vers la ville de Calgary dans l’Alberta, à quelque 1750 km au sud.

Région très isolée

Au total, 15’000 personnes ont fui par la route, 3800 ont été évacuées par les airs, principalement vers Calgary, tandis qu’au moins 300 pompiers étaient mobilisés pour lutter contre les flammes, a-t-il ajouté, soit l’un des plus importants dispositifs qu’ait connu cette région très isolée du Grand Nord canadien.

«C’était vraiment horrible. Je ne pouvais pas le croire», a raconté Martha Kanatsiak, 59 ans, résidente de Yellowknife depuis plus de vingt ans et arrivée vendredi tard à Calgary. «Ça va mais je suis triste, déprimée et inquiète. Je n’ai jamais rien vu de tel», a ajouté la retraitée Inuit, qui n’a amené avec elle que deux petits sacs.