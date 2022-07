Vaud : Feux interdits en forêt sur tout le territoire cantonal

Il n'est plus possible, jusqu'à nouvel avis, de faire des feux en forêt ou à proximité immédiate des bois. Au vu de la situation, le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) pourrait prononcer prochainement une interdiction générale.