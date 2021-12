Ski alpin – Feuz manque le podium, sueurs froides pour Odermatt

Le Norvégien qui s'était déjà imposé lors des deux derniers s uper-G de l’hiver, à Beaver Creek et à Val Gardena, a fait valoir toute sa puissance sur cette piste exigeante pour réaliser la passe de trois et s’offrir ce 10e succès sur le cirque blanc, son cinquième dans la discipline et sa première dans cette station italienne. Marco Odermatt, qui avait dompté le premier des deux s uper-G dans le Colorado, a également dû s’avouer vaincu devant le surprenant Autrichien Raphaël Ha a ser, deuxième à 72 centièmes et Vincent Kriechmayr, champion du monde de la discipline, lesquels complètent le podium.