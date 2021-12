La rétro des sports 2021 - Février: les Suissesses skient sur une autre planète

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de février et notamment les Mondiaux de ski alpin.

Corinne Suter a brillé elle aussi. AFP

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois de février, ses Championnats du monde de ski et son Open d’Australie. Retrouvez ici le mois de janvier!

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Mais donnez-nous des adversaires!

Aux Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo, la Suisse ne finira certes pas au sommet du tableau des médailles, mais elle a tout de même été la nation la plus récompensée, avec neuf breloques. Cette razzia a surtout été possible grâce aux femmes. Lara Gut-Behrami a notamment gagné les titres mondiaux en super-G et en slalom géant. incroyable!

La Tessinoise - trois médailles en tout, avec le bronze en descente - n'a de loin pas été la seule Suissesse à briller sur les pentes italiennes. Car Corinne Suter a presque fait aussi bien, en s'adjugeant le titre de la descente et la médaille d'argent du super-G! Les hommes ont quant à eux dû se «contenter» de la troisième place de Beat Feuz en descente, ainsi que des deux magnifiques médailles de Loïc Meillard en combiné et en parallèle.

Un Open d’Australie sur un fil

L'histoire ne dit pas si les Suisses ont été nombreux à suivre, la nuit devant leur TV, un dernier Australian Open pas comme les autres. Les qualifications de ce tournoi - dont le début était prévu le 18 janvier et qui a finalement été lancé le 8 février - ont eu lieu en dehors de l'Australie et tous les joueurs ont dû observer une quarantaine de deux semaines pour pouvoir le disputer. Roger Federer n'était pas de la «party» et Stan Wawrinka est tombé dès le second tour...

Au milieu de l'épreuve, à cause de nouveau cas de Covid dans le coin, l'état de Victoria a décrété un confinement de 5 jours et des spectateurs de la rencontre entre Djokovic et Fritz avaient dû quitter le court en pleine rencontre! Au final, c'est le Serbe qui a gagné son 18e Grand Chelem sans jamais vraiment trembler, à l'image de la finale où il a largement dominé Daniil Medvedev. Soit autant de bonnes raisons de ne pas avoir regardé.

Super Bowl LV

C'est rare, et un peu triste, un Super Bowl sans suspense ni rebondissements (31-9). On retiendra finalement de cette édition LV une seule chose: Tom Brady, aux commandes des Buccaneers de Tampa Bay, a encore un peu plus écrit l'histoire et a largement dominé celui que beaucoup voyaient comme son successeur: Patrick Mahomes, des Kansas City Chiefs. A 43 ans, le mari de Gisele Bündchen a remporté la bagatelle de sept titres suprêmes. Du jamais-vu qu'on ne reverra sans doute plus jamais.

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

S’orienter à skis

Les athlètes du comité olympique russe ont largement dominé les Championnats du monde de ski de fond d'orientation, disputés dans une forêt près de Kääriku, en Estonie. Les Russes qui ne disent pas leur nom ont dominé les Norvégiens et les athlètes du pays hôte. La Suisse s'est volontiers contentée de la médaille de bronze remportée par Nicola Müller, lors de l'épreuve de distance moyenne chez les hommes.