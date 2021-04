Football : Face à la Superligue, l’UEFA menace d’exclure les clubs dissidents

L’UEFA exclura les clubs qui participeraient à une «Superligue» privée, a réaffirmé l’instance dirigeante du football européen en réaction à la possible officialisation de ce lucratif tournoi fermé, rival de la Ligue des champions dont la réforme doit être actée lundi.

«Quelques clubs anglais, espagnols et italiens pourraient prévoir d’annoncer la création d’une soi-disant ‘Superligue’ fermée», a écrit l’UEFA dans un communiqué cosigné par plusieurs fédérations et ligues nationales de football, qualifiant le projet de «cynique». «Comme annoncé précédemment par la Fifa (...), les clubs concernés se verront interdire la participation dans toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales.»

Selon le New York Times, le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea en Angleterre, la Juventus et l’AC Milan en Italie sont concernés par le projet, et au moins douze équipes au total ont «signé pour être membres fondateurs» ou exprimé «leur intérêt». L’UEFA a d’ailleurs dit remercier les clubs d’autres pays, «en particulier les clubs français et allemands, qui ont refusé de s’engager sur cette voie».