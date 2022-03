Hockey – Fiala et le Wild battus par Kukan et Cie

Oliver Bjorkstrand était très heureux de ce but tardif.

Le Minnesota Wild est passé près d'un succès important, à la Nationwide Arena. Kevin Fiala et sa troupe menaient en effet encore d'une longueur alors qu'il ne restait plus qu'une minute à jouer. Mais Zach Werenski a réussi à tromper le gardien adverse, alors que les siens avaient fait sortir leur gardien Elvis Merzlikins pour jouer avec un homme en plus.