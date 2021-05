Hockey sur glace : Fiala et le Wild malmenés par Vegas

Largement battu par les Golden Knights jeudi soir (5-2), Minnesota fait désormais la course en retard, au premier tour des play-off (1-2).

Seul Suisse engagé dans la nuit de jeudi à vendredi en NHL, Kevin Fiala n’a pas été à la fête. A l’image de son équipe (16 tirs cadrés), l’attaquant saint-gallois du Wild (2 tirs cadrés et un différentiel de -3 en 20’15 de jeu) n’a pas eu voix au chapitre face à Las Vegas lors de l’acte III du premier tour des play-off. Largement vainqueurs (5-2), les Golden Knights mènent désormais 2-1 dans une série qui avait vu Minnesota inscrire le premier point.

De leur côté, Denis Malgin (Toronto) et Yannick Weber (Pittsburgh) étaient surnuméraires, jeudi soir. Leurs équipes ont connu des fortunes diverses: la défaite pour les Maple Leafs en ouverture de série contre les Canadiens de Montréal (2-1), et la victoire pour les Penguins (5-4), qui mènent désormais 2-1 face aux New York Islanders.