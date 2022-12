Hockey sur glace: Fiala et les Kings s’imposent à Montréal

Kevin Fiala a été décisif lors de la victoire des Los Angeles Kings sur la glace du Canadien de Montréal, samedi soir. L’ailier saint-gallois a en effet signé un assist sur le premier but d’Anze Kopitar. Les Kings ont fini par s’imposer 4-2, et Fiala a obtenu la deuxième étoile du match.

Deux autres Suisses se sont inscrits sur la liste des compteurs. Et ils portent tous les deux le maillot des Nashville Predators. Nino Niederrieter a inscrit un but sur une passe de Roman Josi. Cela a permis aux «Preds» de revenir à 2-3 à un peu moins de 10 minutes de la fin du match qui les opposait aux Ottawa Senators. Mais ces derniers ont tenu bon et se sont imposés 3-2 sur la glace de la franchise du Tennessee.