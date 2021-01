Au Honda Center d’Anaheim, où Minnesota a battu les Ducks 2-3, Kevin Fiala a patiné durant 18’52 avec le Wild et rendu une carte peu reluisante de -2. L’ailier saint-gallois a adressé un tir en direction du gardien Ryan Miller.

Le but de la victoire de l’équipe entraînée par Dean Evason a été réussi par Joel Eriksson Ek à l’entame de la troisième période.

Sept tirs infructueux de Meier

Dix buts entre Vancouver et les Habs

Au Rogers Arena de Vancouver, les Canucks et le Canadien de Montréal ont livré « un duel des années 80 » , comme l’a mentionné Martin McGuire, le descripteur du match sur les ondes du « 98.5 » . Les deux escouades ont en effet disputé un face-à-face renversant pimenté de dix goals et favorable aux Canucks à l’issue des tirs de barrage (6-5) .

Quatre Russes des Caps suspendus

Les Washington Capitals, eux, n’étaient pas en uniforme, mais ont été sanctionnés par la ligue pour avoir enfreint les règles sanitaires. Alexander Ovechkin, Dmitry Orlov, Evgeny Kuznetsov et Ilya Samsonov ne sont plus autorisés à s’entraîner et à jouer jusqu’à nouvel ordre.