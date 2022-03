Hockey – Fiala et Niederreiter efficaces, Josi muet

A St-Paul, Kevin Fiala a été nommé 3e étoile de la rencontre contre des Flyers de Philadelphie (4-1), définitivement éliminés de la course aux play-off ce soir-là. Le St-Gallois du Wild du Minnesota a marqué son 23e but de l'exercice en fin de 2e période et scellé la victoire des siens. L'ailier a été utilisé pendant un gros quart d'heure, mais un peu à toutes les sauces: 1'46 en avantage numérique et 2'11 en box-play. Signe de la confiance de son coach.