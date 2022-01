États-Unis : Fiançailles sanglantes pour Megan Fox

L’actrice américaine a accepté la demande en mariage de Machine Gun Kelly. Pour célébrer leur union, ils ont bu leur sang.

Ensemble depuis un peu plus d’un an , Megan Fox et Machine Gun Kelly vont se marier. Mardi 11 janvier 2022, l’actrice et le rappeur se sont fiancés, dans un hôtel de Porto Rico. Le couple a annoncé la nouvelle en postant une vidéo sur Instagram, deux jours plus tard. On y voit Colson Baker, de son vrai nom, faire sa demande en mettant un genou à terre face à sa dulcinée, très émue.

En légende, l’Américaine de 35 ans, qui est restée en mauvais termes avec son ex-mari Brian Austin Green, a expliqué sur le réseau social que ce lieu avait une importance particulière: «En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce figuier. Ignorant le travail et les sacrifices que cette relation exigerait de nous, mais intoxiqués par l’amour. Et le karma. D’une manière ou d’une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble (ndlr: Megan n’a pas précisé à quoi elle faisait référence) et avoir ri plus que je ne l’aurais jamais imaginé, il m’a demandé de l’épouser. Et tout comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui suivra, j’ai dit «oui», a-t-elle confié. Elle a ajouté un détail plutôt déroutant: «Et puis nous avons bu le sang de l’autre.» Un acte peu ragoûtant mais pas étonnant pour ces amants à la réputation sulfureuse. Machine Gun Kelly possède déjà un collier contenant une goutte de sang de sa chérie.