Fiasco sur l’A9: c’est la faute à personne, prétendent-ils

«Oups, c’est trop étroit.» Le tronçon de l’autoroute A9 entre Rarogne et Gampel, dans le Haut-Valais, n’est toujours pas ouvert au trafic. En 2022, on apprenait des défauts dans la construction de la chaussée: sur plus d’un demi-kilomètre, il manquait 50 centimètres de largeur sur la route telle que construite. Il a fallu tout corriger, ce qui a coûté plus de 400’000 francs.