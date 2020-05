Automobile

Fiat Chrysler et PSA vont fusionner malgré la crise

Deux géants de l'automobile ont fait savoir que la crise du Covid-19 n'aura pas raison de leur projet de fusion prévu pour 2021.

Malgré cette situation inattendue et sans précédent, FCA et le groupe PSA restent engagés à mener une fusion à parité (50/50).

Les constructeurs Fiat Chrysler (FCA) et PSA (Peugeot Citroën) restent déterminés à mener leur fusion jusqu'à son terme, soit fin 2020-début 2021, malgré la pandémie de coronavirus, a assuré le constructeur italo-américain, qui a fait état mardi d'une lourde perte trimestrielle.

«Malgré cette situation inattendue et sans précédent, FCA et le groupe PSA restent engagés à mener une fusion à parité (50/50), pour créer un leader mondial de la mobilité. Ensemble, nous continuons à faire avancer les différents volets pour finaliser la fusion et nous confirmons notre engagement à terminer l'opération d'ici la fin 2020 ou le début 2021», a souligné FCA dans un communiqué.