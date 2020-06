Dubaï

Fidji et Dylan ont rompu

Les deux candidats de téléréalité ont officialisé leur séparation, après deux ans de relation. Les ex n’avaient pas les mêmes objectifs dans la vie.

Cette fois, tout est vraiment fini entre Fidji Ruiz et Dylan Thiry. Après s’être brièvement séparés en février 2020, les deux candidats de téléréalité, qui venaient d’emménager à Dubaï, ont officialisé leur rupture sur Instagram. C’est le Luxembourgeois qui en a pris l’initiative, dimanche 31 mai, en révélant les causes de la fin de leur histoire. «Fidji a 30 ans et moi j’en ai 25. Elle a envie de fonder une famille, d’être épanouie. Malheureusement, je ne peux pas lui apporter ça aujourd’hui», explique-t-il dans une vidéo. Se voulant le plus sincère possible avec ses abonnés, l’ex-candidat de «Koh Lanta Cambodge», sur TF1, admet être une personne difficile à vivre: «J’ai un caractère de merde. Je suis un cinglé, un éternel insatisfait, je veux toujours plus». Et Dylan d’ajouter: «Je n’ai pas envie que ma carrière s’arrête aujourd’hui à une famille. Je veux faire d’autre choses, j’ai envie de réaliser mes rêves, j’en ai plein à réaliser. Fidji et moi, on n’a pas les mêmes objectifs. C’est pour ça qu’aujourd’hui, on prend des routes différentes.» Dans son message, le mannequin, qui est à l’origine de la rupture, avoue qu’il pourrait «arranger les choses» avec la jeune femme, mais qu’il n’en a pas envie. Il veut aussi quitter Dubaï où il ne se sent plus à l’aise.