Dubaï : Convertie à l’islam, Fidji Ruiz efface ses tatouages

Pour être en accord avec sa religion, la starlette de téléréalité veut retrouver une peau immaculée. De quoi faire sourire certains…

Depuis qu’elle s’est récemment convertie à l’islam, Fidji Ruiz, 30 ans, a pris une grande décision: se débarrasser de ses tatouages. «J’étais tatouée avant de me convertir. Je me suis renseignée, et dans la religion musulmane, il est préférable de les retirer si tu en as la possibilité, ou de les cacher. J’en ai plusieurs, notamment sur les bras, donc je savais qu’ils allaient quand même se voir. J’ai fait le choix de les enlever», a expliqué la starlette de téléréalité dans une story Instagram, dimanche 27 juin 2021. L’intervention, qui se fait dans une clinique au moyen d’un laser, peut être très douloureuse. Cela a été le cas pour la Française exilée à Dubaï qui a maintenant «des grosses cloques» dans le dos et sur les bras. Plusieurs autres séances sont prévues.