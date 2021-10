Dubaï : Fidji Ruiz hospitalisée après avoir vomi du sang

Victime d’un choc climatique, la starlette de téléréalité a eu d’importants saignements. Apeurée, elle a cru mourir.

Se voir dans cet état l’a horrifiée. «J’étais choquée, c’était un film d’horreur. À ce moment-­là, tu crois que tu vas mourir. Ça m’a vraiment fait flipper, je pleurais», a-t-elle continué. Après lui avoir fait subir plusieurs tests, les médecins lui ont expliqué qu’elle avait eu une réaction à un changement climatique brutal, à son retour de vacances. «J’ai fait France/Dubaï et j’ai enchaîné avec un sauna à plus de 70°. C’est un choc climatique», a-t-elle dit. Après avoir passé deux jours sous perfusion, la Française de 30 ans a pu rentrer chez elle, saine et sauve