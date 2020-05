Actualisé 12.05.2020 à 16:43

E-sport

«Fier d'être le premier Suisse à remporter ce titre européen!»

Le Genevois Bando a gagné la finale des European Masters de «League of Legends», dimanche, avec la structure française LDLC OL, au terme d'un suspense haletant.

Le Genevois Bando (à gauche) a été impressionnant ce week-end. Twitter

Bando, quelle a été ta réaction après la victoire 3-0 contre les Polonais de K1ck Neosurf en finale des European Masters?

J'ai sauté sur ma chaise! Même si j'étais tout seul, confinement oblige, j'aurais voulu faire des câlins à tout le monde! C'est un immense plaisir et une grande fierté pour moi d'être le premier Suisse à avoir remporté ce titre.

Le parcours a été idéal pour arriver jusqu'en finale...

Je dois dire que ça m'a surpris, car on ne s'y attendait pas du tout! A chaque fois que l'on passait une étape supplémentaire, c'était une immense joie pour nous. Ça nous a aussi permis de jouer sans pression, car on ne s'attendait pas à pouvoir aller aussi loin. Donc chaque échelon de plus était du bonus et on a pu jouer en étant détendus.

Le score 3-0 de la finale cache mal un match extrêmement disputé face à un adversaire redoutable qui était proche de remporter chacune des manches...

Oui, on a eu des hauts et des bas, mais même quand on était un peu derrière, on a su faire la différence lors des teamfights, notamment dans le troisième match. Je pense que nous avions une meilleure synergie entre des joueurs habiles individuellement et nous avons su faire fonctionner notre compo. On se considérait comme les outsiders et on avait rien à perdre.

Deux de tes coéquipiers ont été particulièrement en vue: le jungler danois Tynx et le légendaire support français YellowStar...

Oui, d'ailleurs les deux étaient chargés de faire les calls (ndlr: les décisions stratégiques de l'équipe). Il y avait une très bonne complémentarité entre eux deux. Tynx est l'un des meilleurs junglers avec qui j'ai joué et il a confirmé ce week-end le super bon niveau qui est le sien. Avec son immense expérience, YellowStar était plus calme. C'est la force tranquille de notre équipe.

Tu as réussi une performance remarquable, notamment en troisième manche sur le champion Cho'Gath, avec lequel tu t'es montré autoritaire et très solide. Ce choix surprenant était prévu?

Pas du tout! J'ai dû jouer avec ce champion deux fois en trois mois... Je voulais Maokai, qui a été choisi par nos adversaires. Pour le contrer, mes coéquipiers m'ont demandé qui je voulais. «Bon ben Cho'Gath!» J'avais pas mal joué ce champion par le passé et pour moi, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. J'étais donc confiant et je voulais aussi montrer ce que je valais. En menant 2-0 dans la finale, c'était le moment idéal pour essayer de briller.

Comment s'est passé la coordination de l'équipe alors que chacun jouait depuis chez lui?

En fait, j'étais le seul dans les studios de l'équipe LDLC OL, à Lyon. Ne pas être sur scène devant du public, comme ce que j'avais vécu en demi-finale l'année passée, a fait baisser la tension et la pression négative. On est resté très concentrés, on a géré notre communication et on se relâchait après chaque partie. Mais cette période de confinement a toutefois été compliquée pour toutes les équipes. Sans oublier qu'être sur scène procure un plaisir supplémentaire.

Un autre joueur suisse, Pride, a aussi joué ces EU Masters. Avais-tu des contacts avec celui qui t'a remplacé chez Fnatic Rising?

Je le connais bien car j'ai joué durant une année et demie sur la scène suisse. D'autant plus qu'il évolue sur la top lane, comme moi. C'est un très bon joueur et je suis déçu pour lui qu'il ait été éliminé en quarts. Comme moi, c'est un joueur solide qui est capable de changer le cours d'une partie sur un move.

Après ce titre, quel sera ton avenir à court terme?

Je vais rester chez LDLC OL durant la saison d'été. Mon but est de performer dans la ligue française (LFL) pour tenter de refaire quelque chose aux European Masters. Avec dans un coin de la tête l'espoir de viser à terme le LEC, le championnat de l'élite européenne.

L'antichambre de l'élite

Les European Masters voient s'affronter les meilleures équipes des championnats nationaux ou régionaux de «League of Legends» en Europe. Les équipes suisses font partie de la même région que l'Allemagne et l'Autriche. Cette compétition permet aux joueurs de briller sur la scène continentale pour espérer se faire repérer par l'une des dix équipes du LEC, le championnat européen qui regroupe à Berlin l'élite de «LoL», avec des teams comme G2, Fnatic ou Origen.