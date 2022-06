Johan Hill a abandonné la cigarette

Jonah Hill : Fier d’avoir abandonné la cigarette

L’acteur Jonah Hill a annoncé sur Instagram qu’il avait arrêté de fumer, après un long combat contre son addiction.

Jonah Hill, qui ne veut plus être jugé sur son physique , ne cache pas sa joie depuis quelques jours. La raison? Il a arrêté de fumer. Fier de son exploit, l’acteur américain de 38 ans a annoncé la nouvelle à ses 3,9 millions d’abonnés sur Instagram , samedi 4 juin 2022. «Je me bats contre ça depuis un moment. J’ai finalement arrêté pour de bon et j’en suis à mon troisième jour d’abstinence», a-t-il écrit en légende d’une photo où il apparaît très souriant.

Souhaitant encourager les fumeurs à suivre son exemple, la star de «SuperGrave» et de «War Dogs» a ajouté: «Si vous essayez d’arrêter et avez besoin d’une motivation, faites le saut avec moi et commencez dès aujourd’hui, comme je l’ai fait.» En plus d’avoir lu un livre qui l’a aidé à se débarrasser de cette addiction, Jonah a expliqué qu’il utilisait des patchs qu’il applique sur la peau le matin. Ceux-ci répartissent ainsi l’apport de nicotine sur la journée. Ses fans ont été nombreux à le féliciter pour sa nouvelle résolution. Rappelons en effet que 90% des cancers du poumon sont directement liés au tabagisme.